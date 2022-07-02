Выход в свет: Нетребко в льняном платье небесно-голубого цвета и чалме предстала в Вероне с мужем

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она не скрывает, что обычно ее график очень плотный и расписан на год вперед. Однако в этом году артистка смогла отдохнуть больше, чем планировала.

С ней перестали сотрудничать некоторые театры из-за известной ситуации в мире. Тогда звезда устроила себе длительное путешествие.