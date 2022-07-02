Выход в свет: Нетребко в льняном платье небесно-голубого цвета и чалме предстала в Вероне с мужем

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она не скрывает, что обычно ее график очень плотный и расписан на год вперед. Однако в этом году артистка смогла отдохнуть больше, чем планировала.
С ней перестали сотрудничать некоторые театры из-за известной ситуации в мире. Тогда звезда устроила себе длительное путешествие.
Весной Анна посетила несколько стран, включая Великобританию. А первый месяц лета она провела дома в Вене, где много гуляла с сыном Тьяго и устраивала посиделки на своей террасе. Певица любит наряжаться, поэтому ее образы всегда продуманы до мелочей. Примечательно, что на этот раз она приехала в Италию, где встретилась с мужем Юсифом Эйвазовым.
Пара посетила старинную арену в Венеции, где прошел концерт. Нетребко была зрительницей, но решила облачиться в струящееся льняное платье небесно-голубого цвета и чалму. Босоножки в тон завершали лук.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что не видели более гармоничного союза. Другие осыпали комплиментами образ оперной дивы.
«Какие вы лапушки, красивые, любимые», «Анна, вы шикарная, восхищаюсь вами», «Какое у вас платье», «Ну просто милость! Наряд ваш точное попадание в образ», «Вы, как всегда, обворожительная», — прокомментировали пост подписчики.
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