«Он выиграл суд, крылья распустил и организм расслабился»: Левкин назвал причину смерти Шатунова

Музыкант Владимир Левкин в интервью «Вокруг ТВ» заявил, что музыкант Юрий Шатунов был на стрессе из-за судов в последние годы своей жизни.
«Как у спортсменов – ты выступаешь и собран, а ушел на пенсию и все расслабилось. Он выиграл суд, крылья распустил и организм расслабился. И вот здесь в самую тяжелую точку бьется. Там что-то было. Артисты такие люди. Выходишь на сцену и горло не болит, колоть все перестает».
Как отметил Левкин, он пришел с Морфлота, а все кругом пели «Ласковый май». «Мы соприкасались с Юрой, но давно - 150 лет назад. Сидели и вместе обедали. Шатунов суп ел. Там Пугачева и Алибасов были. Бари говорит Шатунову: «Ну ты не черпай так. Ты же все-таки артист». Алла Борисовна в ответ: «Черпай, делай что хочешь. Тебе все можно», - вспомнил Левкин.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни несколько месяцев назад в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.