«Он выиграл суд, крылья распустил и организм расслабился»: Левкин назвал причину смерти Шатунова

Как отметил Левкин, он пришел с Морфлота, а все кругом пели «Ласковый май». «Мы соприкасались с Юрой, но давно - 150 лет назад. Сидели и вместе обедали. Шатунов суп ел. Там Пугачева и Алибасов были. Бари говорит Шатунову: «Ну ты не черпай так. Ты же все-таки артист». Алла Борисовна в ответ: «Черпай, делай что хочешь. Тебе все можно», - вспомнил Левкин.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни несколько месяцев назад в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.