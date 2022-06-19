«Выгонят с проекта»: Катя Колисниченко и Юля Салибекова пришли на «Дом-2» мирить Тиграна с Юлей Белой

Тигран Салибеков после развода с женой Юлией Салибековой пришел на «Дом-2», где закрутил роман с одной из самых ярких девушек телестройки Юлией Белой.
Но сейчас отношения пары и само ее существование под большим вопросом. Юлия Белая уже не раз давала понять, что ее не устраивает подход Тиграна Салибекова к жизни.
Как ни странно, спасать Тиграна на проект примчалась его бывшая жена Юлия Салибекова и ее сестра-близнец Катя Колисниченко. Вдвоем они появились на Лобном.
«Девочки, я понимаю, что вы боитесь, что Тиграна выгонят с проекта, и он вновь окажется рядом с вами», - встретил сестер ведущий Лобного Влад Кадони.
«Мы пришли поддержать Тиграна. Отсюда, наверное, все поняли, куда он пойдет. И мы обратимся к ребятам», - высказалась Юлия Салибекова.
Катя Колисниченко обратилась к Юлии Белой просьбой проявить милосердие и простить Тиграну его некоторые слабости.
«У вас есть главное, что нужно для семейной жизни, - это красивая картинка», - поерничала Катя Колисниченко.
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