«Выгонят с проекта»: Катя Колисниченко и Юля Салибекова пришли на «Дом-2» мирить Тиграна с Юлей Белой

Экс-участницы проекта, сестры-близнецы Катя Колисниченко и Юля Салибекова стали героинями Лобного с ведущим Владом Кадони.
Юлия Салибекова и Екатерина Колисниченко.

Юлия Салибекова и Екатерина Колисниченко. Фото: соцсети

Тигран Салибеков после развода с женой Юлией Салибековой пришел на «Дом-2», где закрутил роман с одной из самых ярких девушек телестройки Юлией Белой.

Но сейчас отношения пары и само ее существование под большим вопросом. Юлия Белая уже не раз давала понять, что ее не устраивает подход Тиграна Салибекова к жизни.

Как ни странно, спасать Тиграна на проект примчалась его бывшая жена Юлия Салибекова и ее сестра-близнец Катя Колисниченко. Вдвоем они появились на Лобном.

«Девочки, я понимаю, что вы боитесь, что Тиграна выгонят с проекта, и он вновь окажется рядом с вами», - встретил сестер ведущий Лобного Влад Кадони.

«Мы пришли поддержать Тиграна. Отсюда, наверное, все поняли, куда он пойдет. И мы обратимся к ребятам», - высказалась Юлия Салибекова.

Катя Колисниченко обратилась к Юлии Белой просьбой проявить милосердие и простить Тиграну его некоторые слабости.

«У вас есть главное, что нужно для семейной жизни, - это красивая картинка», - поерничала Катя Колисниченко.

Смотрите также

 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  