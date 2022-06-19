«Выгонят с проекта»: Катя Колисниченко и Юля Салибекова пришли на «Дом-2» мирить Тиграна с Юлей Белой

Тигран Салибеков после развода с женой Юлией Салибековой пришел на «Дом-2», где закрутил роман с одной из самых ярких девушек телестройки Юлией Белой.

Но сейчас отношения пары и само ее существование под большим вопросом. Юлия Белая уже не раз давала понять, что ее не устраивает подход Тиграна Салибекова к жизни.

Как ни странно, спасать Тиграна на проект примчалась его бывшая жена Юлия Салибекова и ее сестра-близнец Катя Колисниченко. Вдвоем они появились на Лобном.

«Девочки, я понимаю, что вы боитесь, что Тиграна выгонят с проекта, и он вновь окажется рядом с вами», - встретил сестер ведущий Лобного Влад Кадони.