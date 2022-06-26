Выгодно продать: Галкин переписывает на Пугачеву свое имущество

Еще в начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин со своими двойняшками Лизой и Гарри перебрались в Израиль. Шоумен уже успел дать серию концертов в городах земли обетованной, а Примадонна обещала вернуться в Россию к сентябрю. Говорила, что детей нужно будет вести в школу.

Тем временем, по слухам, Максим переписывает свое имущество на жену.