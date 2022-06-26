Выгодно продать: Галкин переписывает на Пугачеву свое имущество

Еще в начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин со своими двойняшками Лизой и Гарри перебрались в Израиль. Шоумен уже успел дать серию концертов в городах земли обетованной, а Примадонна обещала вернуться в Россию к сентябрю. Говорила, что детей нужно будет вести в школу.
Тем временем, по слухам, Максим переписывает свое имущество на жену.
«Пугачева выскажется открыто о политике в угоду мужу, когда продаст недвижимость в России. И не только свою – говорят, что Максим Галкин переписывает по доверенности часть своего имущества на жену. Продать выгодно элитную недвижимость сейчас очень сложно. Это значит, что политические монологи мы услышим от Аллы Борисовны еще не скоро», - пишет «Комсомольская правда».
Напомним, ранее о юморе Максима Галкина высказался публицист Михаил Шахназаров.
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