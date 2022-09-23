Выгнанная из дома дочь Серова улетела из России

Напомним, Мишель долгое время жила в коттедже своего звездного отца. Несколько месяцев назад певец попросил наследницу с семьей переехать из его особняка.

Девушка не обиделась на папу, отметив, что ему нужен покой, а в доме с детьми очень шумно.