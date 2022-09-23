Выгнанная из дома дочь Серова улетела из России

Единственная дочь Александра Серова Мишель улетела из России. Звездную наследницу заметили в аэропорту Стамбула. Девушка прибыла в Турцию вместе с двумя детьми: двухлетней дочкой Мией и семимесячным сыном Макаром.
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Мишель подчеркнула, что не эмигрировала, а просто отправилась в давно запланированный отпуск.
«Первый раз с детьми полетели в путешествие. Самое интересное, что дети у меня спокойно перенесли перелет. Но суть в том, что у нас куча вещей», — поделилась Серова в соцсети.
Напомним, Мишель долгое время жила в коттедже своего звездного отца. Несколько месяцев назад певец попросил наследницу с семьей переехать из его особняка.
Девушка не обиделась на папу, отметив, что ему нужен покой, а в доме с детьми очень шумно.