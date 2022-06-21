«Выгнала на заработки, уселась пенсионерить»: почему Пугачева правильно поступила с Галкиным

Блогер Лена Миро считает, что женщинам стоит обратить внимание на брак Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Она уверена, что Примадонна правильно выстроила отношения с мужем.

Пугачева, хоть и является известной певицей, решила себе позволить наконец-то расслабиться и насладиться жизнью в тихом семейном гнездышке, отойдя от дел. А заботу о деньгах она возложила на мужа.

«Алла Борисовна все сделала правильно, с умом: будучи в почтенном возрасте, вышла замуж за молодого и энергичного Максимку, выгнала его на заработки с утра до ночи, а сама уселась пенсионерить, сначала в замке в Подмосковье, теперь вот в Израиле. Цветет и пахнет», - рассудила Миро в своем ЖЖ.

Источник: блог Лены Миро в ЖЖ.

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