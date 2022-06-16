«Выглядит шикарно»: соседи рассказали, как живет Пугачева в Израиле

Алла Пугачева скрылась в Израиле вместе с мужем Максимом Галкиным после начала кампании по защите Донбасса. Этот поступок породил массу противоречивых высказываний. Одни осудили Примадонну за то, что покинула Родину, другие защищают, мол, имеет право.

Меж тем поселилась звезда в Кесарии, что в 50 км от Тель-Авива. Туда и наведалась корреспондент «Комсомольской правды», которая выяснила, как именно живется Примадонне.

Оказалось, многие знают, где поселилась Пугачева. Этот район — местная «Рублевка», где по карману жилье только богатым, безлюдный берег моря неподалеку, немного ресторанчиков, магазинов, много зелени и никаких толп людей. Сама певица появляется на публике периодически, и окружающие знают, как она выглядит.