«Выглядит просто смешно»: Миро указала Долиной на ее место, поспорив с Поплавской

Известный блогер Лена Миро не так давно критиковала Ольгу Бузову, которая пришла на концерт в облегающем костюме тигровой расцветки и устроила на сцене танцы с раздвиганием ног в стороны.

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Акула пера посоветовала ведущей найти уже мужчину, а не сигнализировать на публике о своей интимной проблеме. Случайно или нет, но практически тут же появилась на фотосессии Лариса Долина почти в таком же наряде, как у Ольги Бузовой, и точно с такими же движениями — приседаниями с коленями врозь.

Естественно, все стали их сравнивать. Не удержалась и актриса Яна Поплавская, которая заявила, что народная артистка в таком виде смотрится достойно, а вот Бузова — нет. Лена Миро и тут вмешалась, заявив, что у нее совсем иное мнение. «Выглядит просто смешно», — написала она про Долину.