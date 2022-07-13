Выглядит лет на 35! Галкин похвастался моложавой Пугачевой в стильной фуражке и кипенно-белом костюме

Максим Галкин поделился с поклонниками свежими кадрами из отпуска.
Алла Пугачева.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press 

Алла Пугачева всю жизнь предпочитала черные одежды, и ни один стилист не мог ее отучить от этого пристрастия.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако друзья Примадонны заметили, что после брака с Максимом Галкиным она изменила свой вкус — звезда все чаще стала облачаться в белые наряды. Возможно, из-за того, что заметно постройнела.

Именно в белом брючном костюме в его кипенном оттенке Максим Галкин запечатлел свою жену на отдыхе.

Алла Пугачева. Стоп-кадр из видео: соцсети Максима Галкина

Видно, что юморист откровенно любуется своей моложавой женой, которой больше 35 лет на видео никогда не дашь!

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  