Выглядит лет на 35! Галкин похвастался моложавой Пугачевой в стильной фуражке и кипенно-белом костюме

Алла Пугачева всю жизнь предпочитала черные одежды, и ни один стилист не мог ее отучить от этого пристрастия.
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Однако друзья Примадонны заметили, что после брака с Максимом Галкиным она изменила свой вкус — звезда все чаще стала облачаться в белые наряды. Возможно, из-за того, что заметно постройнела.
Именно в белом брючном костюме в его кипенном оттенке Максим Галкин запечатлел свою жену на отдыхе.
Алла Пугачева. Стоп-кадр из видео: соцсети Максима Галкина
Видно, что юморист откровенно любуется своей моложавой женой, которой больше 35 лет на видео никогда не дашь!