«Выглядит как женщина, пережившая климакс»: Миро высмеяла Собчак

Блогерша посоветовала теледиве сменить стиль.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Лена Миро частенько язвительно высказывается о Ксении Собчак. На этот раз акула пера прошлась по стилю телеведущей на своем сайте lena-miro.ru.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«В 30-40 лет не стоит одеваться так, будто тебе за 60. Когда Собчак одевается как ее маменька-сенатор, она и выглядит как женщина, уже пережившая климакс», — написала Лена.

Блогерша посоветовала звезде следить за трендами, а также научиться правильно делать макияж и укладку. Этот же совет она дала и всем своим поклонницам.

«Это не просто цацки и каляки-маляки на ваших лицах, а еще и проводники энергии и магниты, которые притягивают энергию к вам», — подытожила Миро.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  