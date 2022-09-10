«Выглядит как женщина, пережившая климакс»: Миро высмеяла Собчак

Блогерша посоветовала звезде следить за трендами, а также научиться правильно делать макияж и укладку. Этот же совет она дала и всем своим поклонницам.

«Это не просто цацки и каляки-маляки на ваших лицах, а еще и проводники энергии и магниты, которые притягивают энергию к вам», — подытожила Миро.