Выглядит как жена миллионера: Юдашкина убаюкала дочку Агату, разнежившись в объятиях Максакова

Галина Юдашкина полностью восстановилась после третьей беременности и родов. На импровизированной фотосессии дочка именитого кутюрье Валентина Юдашкина позировала в окружении своей семьи. Петр Максаков нежно приобнял красавицу-жену, которая подарила ему троих детей: сыновей Аркадия и Анатолия, а также малютку Агату Ариеллу.

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Для фотосессии Галина Юдашкина выбрала богемный образ. Она примерила молочный свитер с удлиненной спинкой, прикрыв зону поясницы. Ее лук дополнили брюки-дудочки. А изюминкой всего аутфита стали босоножки с открытым носом. Дочка модельера выглядела как жена миллионера, которая скупает люксовую одежду в бутиках.