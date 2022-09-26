Выглядит как жена миллионера: Юдашкина убаюкала дочку Агату, разнежившись в объятиях Максакова

Галина Юдашкина полностью восстановилась после третьей беременности и родов. На импровизированной фотосессии дочка именитого кутюрье Валентина Юдашкина позировала в окружении своей семьи. Петр Максаков нежно приобнял красавицу-жену, которая подарила ему троих детей: сыновей Аркадия и Анатолия, а также малютку Агату Ариеллу.
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Для фотосессии Галина Юдашкина выбрала богемный образ. Она примерила молочный свитер с удлиненной спинкой, прикрыв зону поясницы. Ее лук дополнили брюки-дудочки. А изюминкой всего аутфита стали босоножки с открытым носом. Дочка модельера выглядела как жена миллионера, которая скупает люксовую одежду в бутиках.
Галина Юдашкина в стильных брюках-дудочках с малышкой Агатой Ариеллой. Фото: личный архив, Mary Mois / Мария Моисеенко
«Красота!» — одной из первых восхитилась свежими снимками дочери модельера Кристина Орбакайте.
«Чудесные», — вторит певице Алика Смехова.
Смайлик в виде сердечка под семейные фото Галины Юдашкиной оставила и падчерица именитого композитора Игоря Крутого — Виктория, которая давно обосновалась за океаном, в Штатах.