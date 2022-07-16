«Выглядит, как девочка!»: 40-летняя Макеева блеснула точеной фигурой в купальнике

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отметились в городе Всеволжск. Пара выступила на сцене дуэтом, поздравив таким образом горожан с днем семьи, любви и верности.
После этого они решили отдохнуть на юге России.
«Мы снова в Сочи! И у нас вторая попытка хоть немного отдохнуть», - написала Макеева.
Анастасия Макеева. Фото: соцсети
Фанаты порадовались за пару и оценили снимки.
«Выглядит, как девочка! Вау, красота! Какие классные!» - писали пользователи Сети.
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Напомним, ранее Анастасия Макеева сообщила, что Роману Малькову поступило предложение записать песню и снять клип.