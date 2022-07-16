«Выглядит, как девочка!»: 40-летняя Макеева блеснула точеной фигурой в купальнике

Актриса с мужем Романом Мальковым отправилась в Сочи.
Анастасия Макеева и Роман Мальков

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отметились в городе Всеволжск. Пара выступила на сцене дуэтом, поздравив таким образом горожан с днем семьи, любви и верности.

После этого они решили отдохнуть на юге России.  

«Мы снова в Сочи! И у нас вторая попытка хоть немного отдохнуть», - написала Макеева.

Анастасия Макеева. Фото: соцсети

Фанаты порадовались за пару и оценили снимки.

«Выглядит, как девочка! Вау, красота! Какие классные!» - писали пользователи Сети.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Анастасия Макеева сообщила, что Роману Малькову поступило предложение записать песню и снять клип.

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