Выглядит дорого, словно леди: Бородина в принтованном белом платье-халате и шляпке щегольнула на яхте

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Многие зрители ее полюбили благодаря шоу «Дом-2», которое она ведет в самого основания.
Примечательно, что Ксения со временем стала регулярно хвастаться дорогими нарядами, делится кадрами из путешествий. А после развода с Курбаном Омаровым она не упускает возможности повеселиться с подругами.
Вот уже несколько дней Бородина отдыхает в Турции. Она проводит время с дочками: Марусей и Теоной. А также на курорте с ней находятся подруги. Она прибегает к слугам няни, когда хочет отправиться в клуб.
Также каждый день телеведущая хвастается своими образами, то облачаясь в шорты, то в платья. На этот раз она решила отправиться кататься на яхте. Для такого случая Ксения надела белое платье-халат с принтом и широкими рукавами. Аутфит дополнили шляпка и сумка-корзинка.
Поклонники восхитились ее летним нарядом. Многие отметили, что считают Бородину иконой стиля. Зачастую телеведущая попадает в тренде сезона, выбирая лук.
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«Какая вы красивая», «Сногсшибательный наряд», «Вы такая элегантная даже на курорте», «Очень стильно», «Так приятно, что вы без макияжа и в патчах! Не думаешь, что перед тобой звезда», — стали писать пользователи Сети.