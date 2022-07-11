Выглядит дорого, словно леди: Бородина в принтованном белом платье-халате и шляпке щегольнула на яхте

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Многие зрители ее полюбили благодаря шоу «Дом-2», которое она ведет в самого основания.

Примечательно, что Ксения со временем стала регулярно хвастаться дорогими нарядами, делится кадрами из путешествий. А после развода с Курбаном Омаровым она не упускает возможности повеселиться с подругами.