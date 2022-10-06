«Выглядишь ты как клоун»: Поплавская снова прошлась критикой по уехавшему Галкину*

В новом интервью актриса Яна Поплавская снова высказалась об уехавшем из России юмористе и телеведущем Максиме Галкине*, который не раз в текущем году критиковал действия РФ на политической арене.

55-летняя звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что знала шоумена как очень талантливого, образованного и умного человека. Она никак не могла представить ситуацию, которая в итоге произошла с мужем Аллы Пугачевой.

«То, что он уехал… Вы можете отобрать у него это право? Нет. Но уехал — молчи. Веди себя достойно, если ты принял решение. Таких «молчунов» много. А вдруг с течением времени придет иное решение? Разве так не бывает? Да, бывает. Но то, что сейчас происходит, это девальвирует все. И дискредитирует человека. Потому что это похоже на загнанное в угол человеческое существо…» — высказалась Поплавская в YouTube-шоу «Алена, блин!».

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