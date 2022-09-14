«Выдающийся главред. Всегда буду помнить с благодарностью»: Кушанашвили простился с Сунгоркиным

«Комсомольская правда» сообщила трагическую новость — умер на 69 году жизни главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

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У медиаменеджера, который входил в пятерку самых влиятельных персон в СМИ, произошел инсульт в тайге в Приморье, где он находился в экспедиции.

Журналист Отар Кушанашвили написал в своем телеграме прощальные слова в адрес Владимира Сунгоркина и его близких (осталась жена и дети).

«Мои глубочайшие соболезнования. Нас связывали очень теплые отношения. Программа «КАКОВО?!» зародилась в «КП», где я работал под его водительством. Выдающийся ГЛАВРЕД, прощайте. Всегда буду помнить о Вас с благодарностью. Да вознесется Душа Ваша в небесный приют»*, — сказал Отар Кушанашвили.

*Сохранена стилистика и орфография автора.