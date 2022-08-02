«Выдавливание из долей»: представитель семьи Градского предрек долгий процесс по разделу имущества

Один из представителей семьи музыканта Александра Градского, который защищает интересы его вдовы и детей, заявил на процессе в Тверском суде, что раздел имущества знаменитости будет долгим.

«Начнется драка за эти доли и как следующий шаг «выдавливание из долей», - заметил представитель.

Как он добавил, нужна судебная оценка недвижимости. Ведь речь идет о судебном процессе. Это стоит полмиллиона рублей. Но пока непонятно, кто будет за нее платить, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что бывшая жена Градского Ольга Семеновна подала исковое заявление в суд о признании общего имущества и выделении ее доли. Они прожили с мэтром в браке 21 год, вырастили двоих детей. В 2001 году развелись.