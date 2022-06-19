Выбросить всем! Какой летний топик безнадежно вышел из моды, назвал Рогов

Стилист Александр Рогов сделал модный разбор гардероба героини шоу СТС «Рогов+». На вешалке он заметил летний топик – яркий антитренд, от которого пришел в ужас. Он посоветовал выбрасывать такие экземпляры немедленно, ведь носить такие вещи – это не уважать себя.

«Это жуть несусветная! Он маленький, несовременный, чудовищный! Выбрось!» - возмутился ведущий.

Участница модного преображения попыталась отстоять свою вещицу, заверяя, что топ красивый, но Рогов был непреклонен.

«Я так говорю, значит так и есть!» - настоял стилист.