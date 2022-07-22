«Выбросить в мусорку»: Николай Басков набросился на Чулпан Хаматову после новостей о ее новом фильме

Николай Басков возмутился решением Минкульта РФ о допуске к прокату фильма со сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой. Актриса скрылась в Латвии, откуда поливает грязью Россию, но фильм «Просточеловек» с ее участием на больших экранах будет показан не смотря ни на что.

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Басков предлагает актрисе «выбросить в мусорку» свои российские проекты, как это ранее сделал ее новый земляк Ивар Калныньш.

«Интересно наблюдать, как отдельные лица самоуверенно примеряют роль «Совести нации» и льют грязь на свою Родину из-за границы, а потом в России запускаются проекты с ними в главных ролях. Почему бы Чулпан Хаматовой не быть последовательной и не призвать вслед за Иваром Калныньшем выбросить в мусорку все свои работы в российском кино» - написал артист в микроблоге.

Напомним, 73-летний Ивар Калныньш на днях отрекся от российского кинематографа, в котором успешно работал последние годы.