«Выбрали вместе с детьми»: вдова Юрия Шатунова и его наследники утвердили эскиз памятника, который появится на его могиле

В начале июля был объявлен конкурс на идею памятника, который будет установлен на могиле скоропостижно скончавшегося певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище.

К этому дню вдова музыканта и его дети определились с тем, каким они хотят видеть монумент. Светлана Шатунова утвердила эскиз одного из поклонников Юрия Шатунова. Победитель конкурса попросил пока не разглашать его имя.

«Вместе с детьми, Дэннисом и Эстеллой, мы единогласно выбрали эскиз», — поделилась Светлана Шатунова.

Вдова Юрия Шатунова добавила, что ею была отвергнута идея памятника с розами.

«Пусть у Юры на могиле всегда будут живые белые розы или ромашки, он их тоже любил. У него даже песня есть «Ромашки», которую он выпустил десять лет назад. Юра любил полевые цветы», — сказала Светлана Шатунова.

Высота постамента из черного камня будет 1м 20 см, фигуру Юрия Шатунова выполнят из бронзы, она будет высотой 2м 16 см. Все надписи на постаменте планируются из бронзы.

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Напомним, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в июне этого года из-за проблем с сердцем. Музыканту было всего 48 лет.

По материалам aif.ru.