«Выбрала осознанную свободу»: Литвинова поддержала Касаткину

Актриса Рената Литвинова в «Телеграм» поддержала теннисистку Дарью Касаткину, которая совершила каминг-аут.
«Даша Касаткина - наша лучшая теннисистка совершила камин аут - сильный цельный человек. Выбрала осознанную свободу в столь сложное время. Мужественный поступок умного человека. Говорила вчера с Дашей - мое уважение. Еще увидимся и будем свидетелями ее побед!».
Напомним, что Дарья Касаткина – двенадцатая ракетка мира. Она лучшая наша теннисистка на сегодняшний день.
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Заметим, что Рената Литвинова несколько месяцев назад уехала из России. Она живет в Париже. Причем вместе с ней страну покинула давняя подруга певица Земфира.