«Выбрала осознанную свободу»: Литвинова поддержала Касаткину

Напомним, что Дарья Касаткина – двенадцатая ракетка мира. Она лучшая наша теннисистка на сегодняшний день.

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Заметим, что Рената Литвинова несколько месяцев назад уехала из России. Она живет в Париже. Причем вместе с ней страну покинула давняя подруга певица Земфира.