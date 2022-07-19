«Выбрала осознанную свободу»: Литвинова поддержала Касаткину

По словам актрисы, теннисистка совершила мужественный поступок умного человека.
Рената Литвинова

Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

Актриса Рената Литвинова в «Телеграм» поддержала теннисистку Дарью Касаткину, которая совершила каминг-аут.

«Даша Касаткина - наша лучшая теннисистка совершила камин аут - сильный цельный человек. Выбрала осознанную свободу в столь сложное время. Мужественный поступок умного человека. Говорила вчера с Дашей - мое уважение. Еще увидимся и будем свидетелями ее побед!».

Напомним, что Дарья Касаткина – двенадцатая ракетка мира. Она лучшая наша теннисистка на сегодняшний день.

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Заметим, что Рената Литвинова несколько месяцев назад уехала из России. Она живет в Париже. Причем вместе с ней страну покинула давняя подруга певица Земфира.

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