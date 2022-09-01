Вялый бантик, челка над бровями, милая улыбка! Ни капли жеманства: Собчак показала себя на школьном фото в фартуке с кружевом

Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Первым сентября, опубликовав памятное фото школьных лет. В кадре дочка Людмилы Нарусовой запечатлена еще маленькой девочкой с густой челкой над бровями и каре. Простую прическу экс-возлюбленной Максима Виторгана украшал помятый вялый бантик.
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Скоро Ксения Собчак поведет в школу своего сынишку Платона. Мальчик с младых ногтей учит китайский язык. Телеведущая очень озабочена тем, чтобы ее первенец получил лучшее образование.
Ксения Собчак в школе. Фото: личный архив
«Такая милашка!», «Ксюша? Не узнать», «Фартучек такой белоснежный, красотища», «Ну какова красота!», «Челочка прямо моднючая», «Лапулька», «Хорошенькая какая!», «Улыбочка — загляденье», — написали фолловеры.