Вялый бантик, челка над бровями, милая улыбка! Ни капли жеманства: Собчак показала себя на школьном фото в фартуке с кружевом

Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Первым сентября, опубликовав памятное фото школьных лет. В кадре дочка Людмилы Нарусовой запечатлена еще маленькой девочкой с густой челкой над бровями и каре. Простую прическу экс-возлюбленной Максима Виторгана украшал помятый вялый бантик.

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Скоро Ксения Собчак поведет в школу своего сынишку Платона. Мальчик с младых ногтей учит китайский язык. Телеведущая очень озабочена тем, чтобы ее первенец получил лучшее образование.