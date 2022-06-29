«Вы тронутые умом?»: что ответила Тарасова на вопрос об эмиграции Тутберидзе

Этери Тутберидзе в настоящее время пребывает в США, из-за чего спровоцировала слухи о своей эмиграции. Однако президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в эфире «Матч ТВ» заверил, что она просто решила навестить в Штатах свою дочку и в ближайшее время вернется в Россию.

Такого же мнения придерживается заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она не смогла сдержать эмоций, когда журналисты издания «ВсеПроСпорт» спросили у нее про возможную эмиграцию Этери Тутберидзе в Америку.

«Вы вообще тронутые умом там, что ли? Она, что ли, когда-нибудь говорила, что она там останется? Вы тронутые умом. Может ли она остаться в США? Да какой там «может». Кто-то это придумал типа вас. Она никогда не собиралась там оставаться, как вам не стыдно», — сказала Тарасова.

По ее словам, Тутберидзе и не думала ни о какой эмиграции и попросила журналистов не придумывать лишнего про знаменитостей.

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