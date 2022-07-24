«Вы тихушники»: Кеосаян «прошелся» по Белому и Фандере

Недавно актер Анатолий Белый решил покинуть Россию. В своей соцсети он опубликовал письмо, в котором признался, что еле как доиграл сезон в театре, чтобы не подводить коллег.
Откровения артиста буквально вывели из себя режиссера Тиграна Кеосаяна. Он также вспомнил, как совсем недавно вела себя Оксана Фандера, которая вывешивала украинский флаг на своем балконе.
Анатолий Белый. Фото: Global Look Press
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«Толенька, скажи, пожалуйста, какие я могу увидеть у тебя работы, участие в ток-шоу, аналитические статьи… Или Оксана Фандера, моя любимая, которая вывесила зачем-то украинский флаг? Вы тихушники, которые и деньги хотите зарабатывать, и с этой властью ассоциироваться не хотите. Я хочу спросить, где я могу увидеть ваши работы, мысли, посты... Почему вы решили судить о вещах, о которых ничего не знаете?!» - возмутился режиссер в своем Rutube-шоу.