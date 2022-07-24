«Вы тихушники»: Кеосаян «прошелся» по Белому и Фандере

Недавно актер Анатолий Белый решил покинуть Россию. В своей соцсети он опубликовал письмо, в котором признался, что еле как доиграл сезон в театре, чтобы не подводить коллег.

Откровения артиста буквально вывели из себя режиссера Тиграна Кеосаяна. Он также вспомнил, как совсем недавно вела себя Оксана Фандера, которая вывешивала украинский флаг на своем балконе.