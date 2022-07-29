«Вы совсем офонарели?»: Макаревич накинулся с матами на журналистов

У сбежавшего в Израиль музыканта Андрея Макаревича лопнуло терпение. В своем телеграме он покрыл матами журналистов, которые написали про него лишнее.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Судя по эмоциональности высказывания, прочитанное Макаревичем – неправда.

Артист без указания источника рассказал фолловерам, что видел статью о том, что он является агентом американских спецслужб. Это так возмутило знаменитость, что он сорвался на ненормативную лексику.

«Ребят, вы там совсем офонарели?» - написал Макаревич.

Отметим, что последнее слово изменено на аналог литературного. Артист предпочел обращаться к журналистам, обидевшим его, матами.