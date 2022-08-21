«Вы серьезно?»: участник группы «Корни» раскрыл «ценные» призы на «Фабрике звезд»

Алексей Кабанов признался, что они были в шоке.
Алексей Кабанов. Фото: Global Look Press

Алексей Кабанов. Фото: Global Look Press

Бывший участник группы «Корни» Алексей Кабанов рассказал, что на самом деле ребятам подарили организаторы «Фабрики звезд» после окончания сезона.

Михаилу Гребенщикову, по его словам, досталась квартира. Девочкам из группы «Фабрика» - автобус.

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«Дальше слышим, как говорят, что за первое место в чемодане намного больше, чем миллиона долларов. Мы такие: «Ну все, больше миллиона, мы разбогатели до конца жизни». А там… микрофон. И нам надо стоять отыгрывать, что мы рады», — признался Кабанов в эфире шоу «Фабрика с Яной Чу».

На самом деле, конечно, им достался не только микрофон. Ребятам предоставили уникальную возможность записать музыкальный альбом и поехать на гастроли.

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