«Вы с ума сошли?»: Петросян разозлился на журналистов, сообщивших о покупке дома в Турции

Писали, что Татьяна Брухунова, его жена, попросила об этом, якобы для того, чтобы ребенку не пришлось впоследствии делить его с дочкой Викториной.

Евгений Петросян опроверг эту информацию и попросил СМИ перепроверять информацию.

«Вы что, с ума сошли? Слушайте, наша пресса уже пробила дно, по-моему», — возмутился Петросян.

Источник: Woman.ru.