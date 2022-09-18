«Вы с ума сошли?»: Петросян разозлился на журналистов, сообщивших о покупке дома в Турции

Евгений Петросян опроверг информацию о щедром подарке сыну Вагану.
Евгений Петросян.

Евгений Петросян. Фото: Global Look Press

Евгений Петросян остро отреагировал на последние новости о себе. Комика разозлили новости о том, что он якобы сделал дорогой подарок своему двухлетнему сыну Вагану в виде дома в турецком Бодруме.

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Писали, что Татьяна Брухунова, его жена, попросила об этом, якобы для того, чтобы ребенку не пришлось впоследствии делить его с дочкой Викториной.

Евгений Петросян опроверг эту информацию и попросил СМИ перепроверять информацию.

«Вы что, с ума сошли? Слушайте, наша пресса уже пробила дно, по-моему», — возмутился Петросян.

Источник: Woman.ru.

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