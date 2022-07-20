«Вы помните меня такой?»: Саша Черно из «Дома-2» весом под двести килограммов поплескалась в бассейне с мужем

«Вы помните меня такой вообще?» — поинтересовалась у своей аудитории Саша Черно.

Та похвалила ее за силу воли и сделала комплименты. А некоторые подписчики поинтересовались у Саши Черно, почему она отказывалась худеть на «Доме-2», ведь там и возможностей было больше, и вес у нее был меньше.

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