«Вы помните меня такой?»: Саша Черно из «Дома-2» весом под двести килограммов поплескалась в бассейне с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно за последние несколько месяцев сумела снизить свой вес со 170 килограммов до 113. Цель Саши — увидеть на весах двузначную цифру.
Экс-участница проекта жутко гордится своими результатами, а в качестве мотивации для себя выбрала комплименты от подписчиков.
Чтобы спровоцировать поклонников на добрые слова в свой адрес, Саша Черно периодически напоминает им, как она выглядела еще совсем недавно. На этот раз она показала видео, на котором с весом под двести килограммов плещется с мужем Иосифом Оганесяном в бассейне.
«Вы помните меня такой вообще?» — поинтересовалась у своей аудитории Саша Черно.
Та похвалила ее за силу воли и сделала комплименты. А некоторые подписчики поинтересовались у Саши Черно, почему она отказывалась худеть на «Доме-2», ведь там и возможностей было больше, и вес у нее был меньше.
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«Потому что против своей воли я ничего в жизни не делаю, чем больше давили, тем больше этого было», — объяснила Саша Черно.