«Вы никто!»: Цискаридзе учинил громкий скандал с оскорблявшим его Садальским

Николай Цискаридзе по случайному стечению обстоятельств оказался в одном поезде со Станиславом Садальским. Увидев оппонента, экс-премьер Большого театра с оскорблениями накинулся на него.

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Отметим, что актер открыто демонстрирует свою неприязнь артисту балета, о чем регулярно пишет в своем блоге. Блогера не устраивает Цискаридзе как ведущий программы «Сегодня вечером», поэтому каждый выпуск передачи жестко им критикуется.

Цискаридзе хоть и молчит в ответ на нападки знаменитости, но при виде его не сдержался.

«Столько оскорблений я в жизни не слышал, — признался Садальский. — Он говорит: "Кто вы есть? Вы никто. Вы артист одной роли". Я сорвался тоже. Говорю: "У вас и одной роли нет". Это ужас, конечно, такой скандал был».