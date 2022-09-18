«Вы никто!»: Цискаридзе учинил громкий скандал с оскорблявшим его Садальским

Николай Цискаридзе по случайному стечению обстоятельств оказался в одном поезде со Станиславом Садальским. Увидев оппонента, экс-премьер Большого театра с оскорблениями накинулся на него.
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Отметим, что актер открыто демонстрирует свою неприязнь артисту балета, о чем регулярно пишет в своем блоге. Блогера не устраивает Цискаридзе как ведущий программы «Сегодня вечером», поэтому каждый выпуск передачи жестко им критикуется.
Цискаридзе хоть и молчит в ответ на нападки знаменитости, но при виде его не сдержался.
«Столько оскорблений я в жизни не слышал, — признался Садальский. — Он говорит: "Кто вы есть? Вы никто. Вы артист одной роли". Я сорвался тоже. Говорю: "У вас и одной роли нет". Это ужас, конечно, такой скандал был».
«Как он орал. Как он здесь верещал, но я, наверное, тоже был не лучше. <…> Полицию вызвал, сейчас на меня напишет заявление. Но я к нему не прикасался <…> Столько говна, вылитого на себя, я никогда не слышал», — возмущается актер.
Ранее Садальский посмеялся над Цискаридзе. Актер в очередной раз отметил, что Николаю не место в рядах телеведущих.
Источник: Экспресс газета.