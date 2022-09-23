«Вы можете петь, не имея образования»: Пьеха поддержал начинающих артистов

Многие состоявшиеся артисты не раз отмечали в интервью, что музыканты обязательно должны иметь соответствующее образование. Стас Пьеха признался, что не согласен с коллегами.
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По мнению выпускника «Фабрики звезд», далеко не всем певцам необходимо заканчивать профильные учебные учреждения.
«Если вы не джазмен, который должен идеально знать гармонию и джазовые замены, то, в принципе, вы можете петь, не имея образования», — поделился Стас с порталом «А теперь внимание!».
Пьеха отметил, что иногда у неправильно поющих, но нашедших свою «манеру» артистов получаются очень интересные композиции.
«Не в обиду педагогам, конечно, это важно иметь базу, но развивать индивидуальность, на мой взгляд, важнее», — подытожил музыкант.