«Вы можете петь, не имея образования»: Пьеха поддержал начинающих артистов

По мнению выпускника «Фабрики звезд», музыкантам важно развивать свою индивидуальность.
Стас Пьеха. Фото: Global Look Press

Стас Пьеха. Фото: Global Look Press

Многие состоявшиеся артисты не раз отмечали в интервью, что музыканты обязательно должны иметь соответствующее образование. Стас Пьеха признался, что не согласен с коллегами. 

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По мнению выпускника «Фабрики звезд», далеко не всем певцам необходимо заканчивать профильные учебные учреждения. 

«Если вы не джазмен, который должен идеально знать гармонию и джазовые замены, то, в принципе, вы можете петь, не имея образования», — поделился Стас с порталом «А теперь внимание!».

Пьеха отметил, что иногда у неправильно поющих, но нашедших свою «манеру» артистов получаются очень интересные композиции.

«Не в обиду педагогам, конечно, это важно иметь базу, но развивать индивидуальность, на мой взгляд, важнее», — подытожил музыкант.

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