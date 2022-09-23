«Вы можете петь, не имея образования»: Пьеха поддержал начинающих артистов

Многие состоявшиеся артисты не раз отмечали в интервью, что музыканты обязательно должны иметь соответствующее образование. Стас Пьеха признался, что не согласен с коллегами.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению выпускника «Фабрики звезд», далеко не всем певцам необходимо заканчивать профильные учебные учреждения.

«Если вы не джазмен, который должен идеально знать гармонию и джазовые замены, то, в принципе, вы можете петь, не имея образования», — поделился Стас с порталом «А теперь внимание!».

Пьеха отметил, что иногда у неправильно поющих, но нашедших свою «манеру» артистов получаются очень интересные композиции.