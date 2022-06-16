«Вы меня расстроили»: Роднянский не поверил, что Миронов посетил Мариуполь

Режиссер Александр Роднянский не поверил, что актер и худрук Театра наций Евгений Миронов посещал Мариуполь. Об этом он рассказал в одном из интервью.
«Женя вообще гениальный артист. Очень жаль, если он приезжал в Мариуполь. Он умный и тонкий человек. Где Миронов и где Пореченков и Дюжев. Это даже не близко. Миронов — выдающийся артист. Руководитель одного из двух лучших московских театров – театра Наций. Это антрепризный театр».
Как отметил Александр Роднянский, он был уверен, что Евгений Миронов будет держаться в стороне от громких высказываний. «Это надо проверить. Вы меня расстроили», — заявил Александр Роднянский.
Напомним, что Евгений Миронов приезжал в Мариуполь на встречу с сотрудниками Донецкого академического областного театра. Он отмечал, что здание театра находится в ужасающем состоянии и обещал взять шефство.
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