«Вы меня расстроили»: Роднянский не поверил, что Миронов посетил Мариуполь

Как отметил Александр Роднянский, он был уверен, что Евгений Миронов будет держаться в стороне от громких высказываний. «Это надо проверить. Вы меня расстроили», — заявил Александр Роднянский.

Напомним, что Евгений Миронов приезжал в Мариуполь на встречу с сотрудниками Донецкого академического областного театра. Он отмечал, что здание театра находится в ужасающем состоянии и обещал взять шефство.

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