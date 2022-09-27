«Вы матерей, отцов, бабушек оставили?»: Бородина вызвала оторопь своим обращением к мобилизованным

Телеведущая Ксения Бородина решила обсудить со своими подписчиками тему мобилизации. Но сделала это так, что у многих фолловеров вызвала оторопь.

Народ в комментариях недоумевает: неужели можно всерьез говорить вот так о таких вещах?

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Ребят, а многие из вас уехали? Или из ваших знакомых? Вот вы как к такому относитесь. А те, кто уехал, вы матерей, отцов, бабушек и дедушек тут оставили? И получается если взрослые мужики убежали, то дети пойдут? С 18 лет! Просто хочу понять… Я никого не хочу осуждать, это все страшно, но просто понять, вот как это все должно выглядеть», - написала в своем телеграме Бородина.

Публика задается в ответ одними и теми же вопросами, суть которых сводится к одному: а разве у ребят был выбор, когда они оставляли своих родственников и мобилизовались?