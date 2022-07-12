«Вы должны мне верить, я не предатель»: оскорбившая поклонников Нетребко оправдалась за свою выходку

Анна Нетребко после оскорбления своей российской онлайн-публики в соцсети вышла на связь. На этот раз трезвая певица записала видеообращение, в котором долго и подробно объясняла, кого именно она обзывала и за что.

«Слово «долбоящеры» предназначалось не для подписчиков, а, как вы сами понимаете, для некоторых представителей прессы, которые очень активно ежедневно обсуждают мою жизнь громкими заголовками», - заявила звезда.

Певица призвала своих преданных поклонников, которые давно подписаны на нее, верить ей.

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«Вы должны мне верить, если вы действительно хорошо ко мне относитесь, вы должны мне верить, что я не предатель Родины», — попросила артистка. А тем, кто не собирается ей верить, она предложила отписаться.

«Нас ждет длинный путь, ситуация очень сложная. Но мы не сдаемся. На самом деле, у меня все не так плохо, а очень даже хорошо. Совсем не так, как все это описано в нашей прессе», — подчеркнула звезда.

Напомним, пьяная Нетребко пошла на прогулку по ночному городу в Италии, и муж Юсиф Эйвазов предостерег ее от селфи, мол, «долбоящеры скажут, что пьяная». Певице понравилось, видимо, это оскорбление, и она вслед за мужем заявила людям в камеру, что они долбоящеры.