Вуди Аллен завершит режиссерскую карьеру после 50-го фильма

Скандальный и гениальный режиссер Вуди Аллен все-таки скажет кинематографу: «Пока».

Работая в Европе над своим 50-м и якобы последним фильмом, 86-летний мэтр признался испанской газете La Vanguardia, что намерен уйти из кино и посвятить больше времени писательству в свои преклонные годы.

Напомним, ранее он уже собирался завершить карьеру в виду засилья потоковых сервисов в индустрии. Режиссер говорил, что уже не испытывает былых ощущений и, возможно, снимет еще одно кино перед тем, как принять окончательное решение об уходе.