Вуди Аллен завершит режиссерскую карьеру после 50-го фильма

Скандальный и гениальный режиссер Вуди Аллен все-таки скажет кинематографу: «Пока».
Работая в Европе над своим 50-м и якобы последним фильмом, 86-летний мэтр признался испанской газете La Vanguardia, что намерен уйти из кино и посвятить больше времени писательству в свои преклонные годы.
Напомним, ранее он уже собирался завершить карьеру в виду засилья потоковых сервисов в индустрии. Режиссер говорил, что уже не испытывает былых ощущений и, возможно, снимет еще одно кино перед тем, как принять окончательное решение об уходе.
Свой нынешний фильм, действие которого разворачивается в Париже, Аллен сравнил с собственной картиной «Матч-пойнт» 2005 года. Он будет «захватывающим, драматичным, а также очень зловещим», отметил Вуди.
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Добавим, что у почтенного постановщика имеются четыре «Оскара», но ему пришлось переехать из Америки в Европу, так как за океаном его обвиняют в растлении малолетних, и в первую очередь обвиняет его собственная приемная дочь.