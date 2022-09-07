Второй сезон «Вампиров средней полосы» выйдет без украинской актрисы Кузнецовой

Хорошая новость для поклонников сериала «Вампиры средней полосы»: съемки второго сезона завершились, и уже в этом году мы сможем увидеть продолжение сериала. Точная дата его выхода пока не называется.

Как следует из пресс-релиза компании START, во втором сезоне снялись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев и Дмитрий Лысенков. В связи с тем, что актриса Екатерина Кузнецова уехала на Украину, роль следователя Остроумовой пришлось отдать Анастасии Стежко, знакомой зрителям по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Дылды».

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