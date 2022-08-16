Второй подбородок и пухлое личико: Дарья Пынзарь показала, как выглядела на «Доме-2» и какой стала сейчас

Экс-участницу и бывшую ведущую проекта «Дом-2» Дарью Пынзарь часто критикуют в Сети за то, что она слишком увлеклась улучшайзингом своей внешности.

Отвечая на критику, Дарья Пынзарь постаралась наглядно показать, что все ее труды не напрасны. Лицо с годами стало гораздо лучше и ничего лишнего при этом она себе не позволила.

Дарья Пынзарь показала два снимка в профиль. На одном она запечатлена 23-летней девушкой на проекте, на другом — нынешней, взрослой женщиной и мамой двоих сыновей.