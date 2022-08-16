Второй подбородок и пухлое личико: Дарья Пынзарь показала, как выглядела на «Доме-2» и какой стала сейчас

Экс-участницу и бывшую ведущую проекта «Дом-2» Дарью Пынзарь часто критикуют в Сети за то, что она слишком увлеклась улучшайзингом своей внешности.
Отвечая на критику, Дарья Пынзарь постаралась наглядно показать, что все ее труды не напрасны. Лицо с годами стало гораздо лучше и ничего лишнего при этом она себе не позволила.
Дарья Пынзарь показала два снимка в профиль. На одном она запечатлена 23-летней девушкой на проекте, на другом — нынешней, взрослой женщиной и мамой двоих сыновей.
«Тут мне 23–24 года, я вешу 45 килограммов, так, на секундочку. Но лицо — как будто я «в теле», — написала в микроблоге Дарья Пынзарь.
Дарья Пынзарь тринадцать лет назад. Фото: соцсети
«Это фото я сделала только что. Мне 36 с половиной лет и вешу я 53 килограмма. Поэтому в косметологии я что-то понимаю и лишнего сейчас не делаю», — подписала Дарья Пынзарь актуальный снимок.
Так Дарья Пынзарь выглядит сейчас. Фото: соцсети
Разумеется, не увидеть разницы невозможно. В 23 года у Дарьи Пынзарь был второй подбородок, пухлые щеки и оплывшее лицо. Сейчас она выглядит более утонченно, а контур лица четко очерчен.