«Второй медовый месяц?»: Арзамасова ощупала коленку Авербуха, полюбовавшись красотами Армении

Лиза Арзамасова вместе с Ильей Авербухом провела уикенд в Армении. Супруги позировали на совместном фото, любуясь красотами природы. А Галина Сергеевна из ситкома «Папины дочки» нежно ощупала коленку мужа-хореографа. Актриса без стеснения проявляла чувства к Илье Изяславичу на публике.

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Актриса позировала в пышном белоснежном платье и неоново-салатовых кроссовках. Поклонники подумали, что постановщик ледовых шоу увез «папину дочку» в Армению, чтобы устроить второй медовый месяц.