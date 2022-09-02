«Втоптали в грязь»: музыкальный критик предположил, что Пугачева будет делать дальше

Из России Алла Пугачева с семьей уехала в начале марта. Сначала в Израиль, а позже они перебрались в Латвию. На днях Примадонна, как и обещала, вернулась в Москву. Накануне она отвела детей в школу. Тем временем музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что артистка будет делать дальше.
«Силами недоброжелателей, в том числе в СМИ, имя Пугачевой втоптали в грязь. Конечно, если мы говорим о том, что это когда-то было имя № 1 на нашей эстраде, негоже оставлять ситуацию такой, какая она есть сейчас. Нужно находить антикризисные решения, и я думаю, она это будет сейчас решать», — сказал Бабичев NEWS.ru.
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Напомним, Максим Галкин тем временем отправился в Австралию, где у него запланированы концерты в Сиднее и Мельбурне.