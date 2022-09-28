Втайне от альпинистов: Боня залила в Сеть честное видео трагедии в горах

Эти кадры Виктория Боня выставила, заранее осознавая, что ее будут осуждать альпинисты за честность, ведь после них количество желающих совершить восхождение на вершину может значительно уменьшиться.

«На мой взгляд, это хорошая возможность показать правду о том, как опасно в горах, и честно рассказать, что здесь происходит. Хотя многие альпинисты не любят и не поддерживают идею этой честности», — написала в своем телеграме Боня.