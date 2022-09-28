Втайне от альпинистов: Боня залила в Сеть честное видео трагедии в горах

Виктория Боня стал очевидцем трагедии в горах Непала, куда она отправилась в экспедицию.
На ее глазах произошел сход лавины, который унес жизни нескольких человек из соседнего лагеря. Вначале светская львица рассказала об этом фолловерам, а теперь решилась выставить в Сеть видео с происходящим.
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Эти кадры Виктория Боня выставила, заранее осознавая, что ее будут осуждать альпинисты за честность, ведь после них количество желающих совершить восхождение на вершину может значительно уменьшиться.
«На мой взгляд, это хорошая возможность показать правду о том, как опасно в горах, и честно рассказать, что здесь происходит. Хотя многие альпинисты не любят и не поддерживают идею этой честности», — написала в своем телеграме Боня.