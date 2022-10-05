«Всю жизнь пахала. И ей обидно»: что происходит с Пугачевой на самом деле - ответ из ее окружения

Любовь Аксенова - давняя приятельница Аллы Пугачевой, которая была приближена к певице, так как являлась ее личной портнихой. Подруга Примадонны до сих пор относится к ее ближнему окружению, которому известно чуть больше о жизни певицы.
Так, к примеру, приятельница артистки, выдала правду о том, почему та спешно улетела за границу с двойняшками Гарри и Лизой. Оказывается, дети столкнулись в школе с расспросами от сверстников и стали задавать маме взрослые вопросы. Двойняшек задергали шептаниями об их же отце. Ведь шоумен Максим Галкин* с семьей в Россию не вернулся, сославшись на гастрольный тур.
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Также подруга из ближнего окружения Примадонны заговорила о том, что сейчас происходит с певицей. Алла Борисовна хотя и не подавала виду, сильно переживала из-за сплетен.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
«Она очень хороший человек. Но вместе с тем эмоциональная, восприимчивая с молодости. Ранимая, хотя вида не покажет. Всю жизнь помогала очень многим. И всю жизнь пахала. И ей обидно за такое к себе отношение. Оскорбительно, унизительно. Столько эмоций отдавала людям!» - приводит News.ru слова подруги артистки.