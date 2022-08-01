«Всю жизнь из меня кровь сосет!»: что ныне покойный Юрий Шатунов говорил об Андрее Разине

В этот понедельник, 1 августа, исполняется сорок дней с момента смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. 48-летний исполнитель скоропостижно скончался 23 июня из-за проблем с сердцем.

Бывший продюсер коллектива Андрей Разин одним из первых публично почтил память Юрия Шатунова, посвятив покойному вокалисту публикацию в микроблоге. При этом Разин не забыл напомнить, что своей популярностью Шатунов обязан ему.

Между тем, в последние годы жизни Юрий Шатунов судился с Андреем Разиным. И тяжбы сильно подорвали его здоровье.