«Всякими правдами и неправдами»: Яна Рудковская – о своем участии в шоу «Маска»

Яна Рудковская в программе «Север-шоу» на Ru.TV рассказала о своем пении. Музыкальный продюсер призналась, что песня Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза», которую она в 2008 году исполнила на ледовом шоу, была единственным для нее подобным опытом. Несмотря на это, Рудковскую, как она проговорилась, очень ждут на шоу «Маска».

«Меня уже три сезона зовут на шоу «Маска». И уговаривают всякими правдами и неправдами. И постоянно меня члены жюри видят в образах каких-либо. Но я смею заверить, что не имея колоссального количества времени, даже минимального, я не могу сейчас. Мне так не хочется уходить из основных своих проектов», - призналась звезда.

Если бы Рудковская согласилась на участие, то спела бы, как она уверяет, не хуже многих поющих. Но пока временем совсем не располагает.

Шоу «Маска», напомним, - это вокальный телепроект, в котором принимают участие инкогнито представители шоу-бизнеса, театра и спорта. Он выходит на НТВ, и сейчас телеканал ведет подготовку к четвертому сезону.