«Всячески пытается раздуть интерес к себе»: Лоза – о скандальном заявлении Пугачевой

Заявление Примадонны вызвало народный гнев. Хоть некоторые звезды, в основном, сбежавшие, ее и поддержали. Но многие недоумевают, зачем певице сейчас это было нужно. Музыкант Юрий Лоза и вовсе подозревает, что это – излишний пиар. Ведь артистка давно не выходит на сцену, а внимания хочется.

«Пугачеву можно назвать отставной певицей. Зачем мне наблюдать за ее жизнью? Считаю, что ей скромнее надо быть, ведь она сейчас всячески пытается раздуть интерес к себе. Но на чем держится этот интерес? На том, что она просто существует, куда-то там передвигается и что-то говорит», - высказал мнение сайту Prozvezd Лоза.