Вся в папу: Ксения Бородина в пудровом купальнике запечатлелась с подросшей дочкой Омарова в Турции

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Ксения ведет шоу «Дом-2», который сделал ее знаменитой. В Москве она купила несколько квартир, но живет в загородном доме.
В прошлом году телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Если с первым мужем она осталась в хороших отношениях, то со вторым даже видеться не хочет.
Этим летом Бородина много путешествует. Она уже возила дочек отдыхать на море несколько раз. И в августе ей захотелось снова приехать в Турцию с наследницами.
Накануне они устроили шопинг. Марусе и Теоне она позволяет покупать любые наряды. Большую часть времени Ксения, конечно, проводит на пляже.
На этот раз Бородина решила поделиться новым фото. Она запечатлелась с младшей дочкой Теоной на морском побережье. Телеведущая предстала в пудровом купальнике. Она обняла подросшую наследницу Омарова, которая была в алом купальнике и с цветными косами.
«И пусть весь мир подождет, а мы ждать не будем, а будем наслаждаться каждым моментом», — написала звезда.
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Ксения Бородина с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Какие хорошие фото в стиле 70–80, как по мне», «Ксения, вы прелесть!», «В папу! Глаза такие голубые», «На вас вообще не похожа», «Такие разные», «Ну что за русалочки», «Ксюша, вы выглядите бесподобно», «Достойный кадр», ««Как выросла Теона», «Эта девочка проказница», — стали писать подписчики.
Напомним, что недавно Бородина призналась, что бывший муж не видится с наследницей. Сам Курбан заявил, что у него пока сложные отношения с Теоной, поэтому он хочет дождаться, когда дочка подрастет.