Вся в папу: Ксения Бородина в пудровом купальнике запечатлелась с подросшей дочкой Омарова в Турции

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Ксения ведет шоу «Дом-2», который сделал ее знаменитой. В Москве она купила несколько квартир, но живет в загородном доме.

В прошлом году телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Если с первым мужем она осталась в хороших отношениях, то со вторым даже видеться не хочет.