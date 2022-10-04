Вся в папочку: Кристина Асмус покривлялась на камеру с подросшей дочкой Гарика Харламова

На этот раз Асмус призналась, что решила посмотреть телевизор. Она запечатлелась с дочкой на камеру. Они решили вместе покривляться. Анастасия носит косички.

«Сегодня я впервые лет за 10 включила телевизор! А повод весомый! Премьера нашего сериала «Тетя Марта»! Я мчала домой с репетиции, чтобы успеть к эфиру! И вот только что мы с дочкой посмотрели первые 2 серии. Сериал очень добрый, светлый, семейный! С прекрасным юмором, хорошим монтажом, музыкой и анимацией! Настя после просмотра спросила: «А когда продолжение?!» А это серьезная оценка! Рассказываю! Продолжение уже завтра в 18:25 на телеканале СТС!» – заявила звезда.

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