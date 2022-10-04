Вся в папочку: Кристина Асмус покривлялась на камеру с подросшей дочкой Гарика Харламова

Кристина Асмус является известной актрисой. В свое время она снялась в сериале «Интерны». Ей удалось стать знаменитой. Однако потом артистка стала сниматься в смелых постельных сценах. На нее стал обрушиваться шквал критики. А потом она развелась с Гариком Харламовым. Юморист оставил ей и дочке Анастасии дом, а сам съехал.
Теперь Кристина продолжает сниматься в кино. Она также попробовала силы в качестве ведущей. Актриса не скрывает, что у нее есть возлюбленный Роман Евдокимов. При этом 1 сентября она отвела наследницу в школу вместе с бывшим мужем, с которым осталась в дружеских отношениях.
На этот раз Асмус призналась, что решила посмотреть телевизор. Она запечатлелась с дочкой на камеру. Они решили вместе покривляться. Анастасия носит косички.
«Сегодня я впервые лет за 10 включила телевизор! А повод весомый! Премьера нашего сериала «Тетя Марта»! Я мчала домой с репетиции, чтобы успеть к эфиру! И вот только что мы с дочкой посмотрели первые 2 серии. Сериал очень добрый, светлый, семейный!
С прекрасным юмором, хорошим монтажом, музыкой и анимацией! Настя после просмотра спросила: «А когда продолжение?!» А это серьезная оценка! Рассказываю! Продолжение уже завтра в 18:25 на телеканале СТС!» – заявила звезда.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кристина Асмус с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как выросла малышка Настя. Многие поразились тому, как похожа девочка на своего папу. «Кристина, я каждый раз удивляюсь, как вы все успеваете», «Ну какая чудесная девочка», «У вас щеки розовеют одинаково», «Папина дочка, один в один», «Папина копия», «Очень красивая растет дочка», — стали писать подписчики.