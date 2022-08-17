Вся в брызгах, шорты задраны, «борт» – назад: пикантное фото Арзамасовой появилось в Сети

Елизавета Арзамасова только с виду кажется скромницей-мамочкой и примерной женой. Еще во время самоизоляции в период пандемии коронавируса актриса смогла удивить своего возлюбленного Илью Авербуха. Тогда они еще не были женаты.

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Фигурист, чтобы скрасить скуку из-за сидения дома, позвал Лизу покататься на квадроциклах по лесу. Каково же было его удивление, когда его хрупкая невеста без тени сомнения оседлала железного коня и на бешеной скорости понеслась между деревьями!

На самом деле Арзамасова имеет довольно необычное для девушек хобби: она с детства катается на байках — поэтому квадроцикл для нее — так, баловство.

Не удивительно, что, будучи на море, Елизавета Арзамасова запросто освоила и гидроцикл, снимок во время катания на нем звезда выложила в Сеть, поразив поклонников. Лихая мамочка запечатлелась в коротеньких шортах в игривой позе, эффектно изогнув спинку назад.