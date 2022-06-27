Вся в белом: присев на скамейку, Юлия Михалкова в мини-платье изящно закинула ногу на ногу

Телеведущая, актриса и любимица миллионов телезрителей Юлия Михалкова ушла из проекта «Уральские пельмени» еще в 2019 году, но популярности с тех пор не лишилась. Жизнь красотки бьет ключом, новые проекты не заставляют себя долго ждать, поэтому она часто показывает закулисье съемок своим подписчикам в Сети.

Нередко Михалкова устраивает фотосессии специально для соцсетей. Как и в этот раз. Юлия устроила фотопрогулку, кадры с которой опубликовала в микроблоге.

На одном из снимков красавица, нарядившаяся во все белое, присела на скамейке, изящно закинув ногу на ногу. Точеная фигурка актрисы понравилась многим фанатам.