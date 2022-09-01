«Вся в Аллу! Ну что за кокетка Лиза»: Пугачева «заспамила» Галкина в Сиднее видео из гимназии, сидя в Подмосковье

Алла Пугачева «заспамила» шоумена Максима Галкина видео со школьной линейки в элитной гимназии, сидя в Подмосковье. Сам юморист отправился на гастроли в Сидней. Примадонна, скучая по мужу, засыпает его кадрами с детьми, вероятно ожидая, что Галкин вот-вот приедет домой в их замок в деревне Грязь.
«Алла повела сегодня детей в школу», - отметил Галкин, показав в «сторис» те кадры, которые ему отправила Примадонна.
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«Вся в Аллу! Ну что за кокетка Лиза», «Такая милаха», «Форма гимназистов и Лизе и Гарику идет! Взрослые», «После отдыха в Израиле и Юрмале тут привыкать надо, опять в школу!», «Учеба началась! Каникулы кончились, снова школа», - пишут фолловеры.