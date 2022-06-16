«Вся такая правильная»: Барановская рассказала, какую обиду ей нанесла Глюкоза

Телеведущая Юлия Барановская призналась певице Глюкозе, что несколько лет держит обиду на нее. Как оказалось, исполнительница оскорбила многодетную мать, дав пренебрежительную оценку ее жизни.

Что именно задело Барановскую, она высказала Глюкозе в эфире подкаста «Быть человеком». На светском мероприятии, произошедшем несколько лет назад, певица уколола ее неосторожной фразой. И телеведущая напомнила гостье о ней.

«Помнишь, было какое-то мероприятие и ты мне неожиданно: «Как скучно ты живешь! Никаких скандалов, любовников, вся такая правильная?» — призналась Барановская.

Эти слова задели Барановскую. Но Глюкоза созналась, что даже не помнит об этом инциденте.