«Вся страна обсуждает, где она будет отдыхать»: Волочкова не побоялась прогневить народ, защитив шикующую Пугачеву

Больше четырех месяцев Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой отдыхала в Израиле, поселившись на вилле с бассейном, которую им любезно предоставил старший брат телеведущего — Дмитрий.

А теперь Примадонна с семьей шикует в Латвии. Жена шоумена Максима Галкина проводит лето за границей, наслаждаясь пляжным отдыхом. Юморист уже делился свежими кадрами, запечатлев певицу на побережье. Тем временем общественность бурно обсуждает поездки Аллы Борисовны, которая может позволить себе путешествовать с детьми, не экономя на ежедневных тратах. А жизнь за границей отнюдь не дешевая.

За Примадонну вступилась Анастасия Волочкова. Бывшая прима-балерина Большого театра дала понять, что она не боится прогневить народ, защищая Аллу Пугачеву. Как подметила артистка, друзей она не предает.

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«Я никому не дам Аллу Борисовну в обиду и никому не позволю сказать о ней при мне хоть одно плохое слово. Она настоящий, искренний человек. Послушайте ее песни! Вся страна обсуждает, где она будет отдыхать. Да где хочет, там и будет она отдыхать! Я написала Алле Борисовне самые добрые слова — чтобы они держались, и она, и Максим Галкин», — сказала Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro.

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