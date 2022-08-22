Вся сгорбилась, но от каблуков не отказывается: состарившуюся Аллу Пугачеву в черном наряде засняли в Риге

В Сети появилось новое фото Аллы Пугачевой из разряда тех, что увидишь нечасто. Аллу Пугачеву поклонники подловили в Риге.
В столицу Латвии Алла Пугачева приехала из Юрмалы, чтобы посетить премьеру фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебренникова.
Глядя на снимки, становится очевидным, что за последнее время Алла Пугачева сдала. 73-летняя Примадонна сильно сгорбилась, вероятно, у нее есть проблемы со спиной.
Но при этом Алла Пугачева старается держать форс. Черное платье в пол она сочетала с мюли на высоком скошенном каблуке.
Компанию Алле Пугачевой составила ее давняя подруга, певица Лайма Вайкуле. Звезды живут по соседству в Юрмале и часто проводят время вместе.
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле в Риге. Фото: соцсети
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Напомним, Максим Галкин на этот раз не сопровождал жену, поскольку находится на гастролях в Варшаве.
Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети