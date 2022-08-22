Вся сгорбилась, но от каблуков не отказывается: состарившуюся Аллу Пугачеву в черном наряде засняли в Риге

Алла Пугачева появилась на публике без сопровождения мужа Максима Галкина.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

В Сети появилось новое фото Аллы Пугачевой из разряда тех, что увидишь нечасто. Аллу Пугачеву поклонники подловили в Риге.

В столицу Латвии Алла Пугачева приехала из Юрмалы, чтобы посетить премьеру фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебренникова.

Глядя на снимки, становится очевидным, что за последнее время Алла Пугачева сдала. 73-летняя Примадонна сильно сгорбилась, вероятно, у нее есть проблемы со спиной.

Но при этом Алла Пугачева старается держать форс. Черное платье в пол она сочетала с мюли на высоком скошенном каблуке.

Компанию Алле Пугачевой составила ее давняя подруга, певица Лайма Вайкуле. Звезды живут по соседству в Юрмале и часто проводят время вместе.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле в Риге. Фото: соцсети

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Напомним, Максим Галкин на этот раз не сопровождал жену, поскольку находится на гастролях в Варшаве.

Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети

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